Inter Bayern Monaco si fa male anche…il presidente dei bavaresi Rottura del perone per Hainer

Inter Bayern Monaco senza il presidente dei bavaresi Hainer: si è rotto il perone a pochi giorni dalla sfida di Champions LeagueInter Bayern Monaco senza un altro infortunato. Questa volta non si tratta di un giocatore della rosa dei tedeschi, ma di Herbert Hainer, 70enne presidente del club bavarese, che si è rotto il perone mentre faceva sport domenica scorsa. Un infortunio che lo obbligherà a saltare la trasferta di domani a Milano, dove i bavaresi tenteranno l’impresa di ribaltare il 2-1 dell’andata in casa dell’Inter per accedere alle semifinale di Champions League. La notizia, confermata anche dal Bayern, è riportata da Sport BILD. Per il resto arrivano notizie rassicuranti per Kompany, che ha ritrovato alcune pedine per la sfida di San Siro, come Palhinha e Neuer. Internews24.com - Inter Bayern Monaco, si fa male anche…il presidente dei bavaresi! Rottura del perone per Hainer Leggi su Internews24.com di Redazionesenza ildei: si è rotto ila pochi giorni dalla sfida di Champions Leaguesenza un altro infortunato. Questa volta non si tratta di un giocatore della rosa dei tedeschi, ma di Herbert, 70ennedel club bavarese, che si è rotto ilmentre faceva sport domenica scorsa. Un infortunio che lo obbligherà a saltare la trasferta di domani a Milano, dove itenteranno l’impresa di ribaltare il 2-1 dell’andata in casa dell’per accedere alle semifinale di Champions League. La notizia, confermata anche dal, è riportata da Sport BILD. Per il resto arrivano notizie rassicuranti per Kompany, che ha ritrovato alcune pedine per la sfida di San Siro, come Palhinha e Neuer.

Potrebbe interessarti anche:

Bucciantini: «Bayern Monaco-Inter? All’80 del ritorno tutto aperto!»

Marco Bucciantini, intervenuto in collegamento su Sky Sport, si è dimostrato ottimista sulle possibilità del passaggio del turno dell’Inter contro il Bayern Monaco. Per il giornalista si prospetta ...

Bayern Monaco-Inter LIVE 0-0

Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Bayern-Inter 0-0 MARCATORI: - GOAL E AZIONI SALIENTI BAYERN MONACO (4-2-3-1...

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern ...

Inter-Bayern Monaco: probabili, Neuer non recupera, Muller dal 1'. Bayern, le attività di vigilia |. Inter-Bayern dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni. INTER-BAYERN MONACO: KOMPANY CI CREDE. Infortuni Bayern Monaco, da Neuer a Upamecano: il punto in vista dell'Inter. Inter, senza Dumfries e Zielinski miglior undici possibile per Inzaghi contro il Bayern Monaco. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Non ce la fa per Inter-Bayern: costretto a dare forfait, arriva la conferma - Il Bayern Monaco si prepara ad affrontare l’Inter nel ritorno dei quarti di finale di Champions League con... L'articolo Non ce la fa per Inter-Bayern: costretto a dare forfait, arriva la conferma pro ...

msn.com riferisce: Inter-Bayern Monaco: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario. Il ritorno dei quarti di Champions - Dopo la straordinaria vittoria a Monaco di Baviera per 2-1, l'Inter è pronta al secondo atto dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, questa volta nel ...

Come scrive msn.com: Champions League, l'Inter fa il colpo a Monaco: 2 a 1 con il Bayern - L'Arsenal 'asfalta' il Real: 3 a 0 Arsenal meraviglioso e Real Madrid abbattuto per 3-0 all'Emirates. Sono due perle su punizione di Rice e una rete di Merino a portare in paradiso gli uomini di Artet ...