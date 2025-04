Sport.quotidiano.net - Inter-Bayern, Inzaghi tiene i suoi sulla corda: “Dimentichiamo il risultato dell’andata”

Milano, 15 aprile 2025 – Vigilia di Champions League per l', impegnata domani sera, mercoledì 16 aprile, alle 21 allo stadio Meazza nel ritorno dei quarti di finale contro ilMonaco. A presentare la gara in conferenza stampa, il tecnico Simonee il centrocampista Henrikh Mkhitaryan. "C'è grande orgoglio per quello che stiamo facendo - dice l'allenatore - Sappiamo che domani dovremo dimenticare ildell'andata, ma non la prestazione. Il valore dell'avversario è altissimo, servirà una grande partita. La stagione è faticosa, ma giocare ogni tre giorni può aiutarci. Vogliamo proseguire così". Uno dei temi centrali è infatti la gestione delle forze, cheaffronterà cambiando sei giocatori rispetto alla formazione titolare di-Cagliari, disputata sabato scorso: torneranno Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan e Thuram.