Infortunio Musetti c’è la diagnosi Definiti i tempi di recupero

Musetti: gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’azzurro dopo il problema fisico rimediato nella finale di Montecarlo, giocata contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e persa in tre set, hanno evidenziato una piccola elongazione alla coscia destra.L’azzurro, che ha dovuto saltare l’ATP 500 di Barcellona, in questo modo potrà tornare ad allenarsi già venerdì prossimo, confermando così la propria presenza all’ATP Masters 1000 di Madrid, che vedrà scattare il tabellone principale mercoledì 23, con Musetti che però inizierà il proprio cammino dal secondo turno.Il toscano, infatti, attualmente è il numero 11 ATP, ed il tabellone madrileno prevede la presenza di 96 giocatori, con le 32 teste di serie esentate dal match del primo turno: indicativamente Musetti dovrebbe scendere in campo venerdì 25 o sabato 26 aprile ed ha altri 10 giorni circa per un completo recupero. Oasport.it - Infortunio Musetti: c’è la diagnosi. Definiti i tempi di recupero Leggi su Oasport.it Sospiro di sollievo per Lorenzo: gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’azzurro dopo il problema fisico rimediato nella finale di Montecarlo, giocata contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e persa in tre set, hanno evidenziato una piccola elongazione alla coscia destra.L’azzurro, che ha dovuto saltare l’ATP 500 di Barcellona, in questo modo potrà tornare ad allenarsi già venerdì prossimo, confermando così la propria presenza all’ATP Masters 1000 di Madrid, che vedrà scattare il tabellone principale mercoledì 23, conche però inizierà il proprio cammino dal secondo turno.Il toscano, infatti, attualmente è il numero 11 ATP, ed il tabellone madrileno prevede la presenza di 96 giocatori, con le 32 teste di serie esentate dal match del primo turno: indicativamentedovrebbe scendere in campo venerdì 25 o sabato 26 aprile ed ha altri 10 giorni circa per un completo

