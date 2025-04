Lanotiziagiornale.it - Indagini (senza indagati) sulla laurea di Calderone

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ha esultato ieri la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina, alla notizia che la procura di Roma ha aperto un fascicolo “modello 45” (cioèné ipotesi di reato) in relazione al percorso accademico della stessa ministra presso la Link Campus University. Un percorso nel quale appaiono alcuni esami dati di domenica ed effettuati in rapidissima successione.esultaIn teoria una notizia assai poco rassicurante per la, che invece non l’ha letta così, anzi. “Prendo atto con grande soddisfazione quanto comunicatomi dal mio legale, l’avvocato Cesare Placanica, ossia della determinazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma che, con riferimento all’esposto sporto nei miei confronti in relazione al mio percorso universitario, ha sancito l’inesistenza di ogni ipotesi di reato e di conseguenza non ha iscritto alcun indagato nel registro delle notizie di reato”, ha proclamato la ministra.