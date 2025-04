Quotidiano.net - Incidente mortale a Roma: pedone travolto da un’auto sulla via Trionfale. È deceduto sul colpo

, 15 aprile 2025 –investito e ucciso ne cuore della notte in via. L’uomo, un 47enne di origine peruviana, è stato falciato da una Lancia Y, alla guida c’era un 19enne italiano. L’investimento è accaduto intorno alle 4.30: ilstava attraversando la strada all'altezza del civico 8.745 della lunga arteria stradale quando è stato centrato in pieno: l’urto lo ha sbalzato in avanti ed è ricaduto sull’asfalto a diversi metri dal punto dell’impatto. È il 15esimomorto investito adall'inizio dell'anno. L’uomo è stato colpito in pieno L’impatto è stato fortissimo, ilè stato colpito in pieno e la forza dell’urto lo ha sbalzato in avanti, facendolo atterrare sull’asfalto diversi metri dopo il punto dove è avvenuto lo scontro. Il giovane automobilista si è fermato a prestare soccorso.