Incendiata palma sul lungomare in riqualificazione sindaco Presunto atto vandalico

Presunto atto vandalico è avvenuto ieri, lunedì 14 aprile, sul lungomare di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, dove una delle palme recentemente piantumate nell'ambito dei lavori di riqualificazione urbana è stata Incendiata. Il fatto è avvenuto intorno alle 18:30, in un'area. Brindisireport.it - Incendiata palma sul lungomare in riqualificazione, sindaco: “Presunto atto vandalico” Leggi su Brindisireport.it CAROVIGNO - Unè avvenuto ieri, lunedì 14 aprile, suldi Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, dove una delle palme recentemente piantumate nell'ambito dei lavori diurbana è stata. Il fè avvenuto intorno alle 18:30, in un'area.

Potrebbe interessarti anche:

Zeudi Di Palma, la “vera vincitrice” per i fan: raccolta fondi da record dopo il Grande Fratello

Le fan di Zeudi Di Palma puntano alla cifra di 50.000 euro Alla vigilia della finale del Grande Fratello, Zeudi Di Palma era tra le grandi favorite per la vittoria insieme a Helena Prestes. Il ...

Grande Fratello, l'assurdo gesto del fandom di Zeudi Di Palma, la raccolta per donarle il montepremi di 50 mila euro

Le fan di Zeudi Di Palma si stanno mobilitando in massa per la loro beniamina, arrivata quinta classificata nel reality show del Grande Fratello.

Brutale assassinio nella notte sul lungomare di San Benedetto: giovane ucciso accoltellato all'addome, un altro è grave

SAN BENEDETTO - E' di un morto e di almeno un ferito grave il bilancio di episodi di violenza accaduti stamani poco prima dell'alba a San Benedetto del Tronto e a Grottammare. La...

Incendiata palma sul lungomare in riqualificazione, sindaco: “Presunto atto vandalico”. Temporale a Salerno: fulmine incendia palma sul Lungomare, caos e disagi - Salernonotizie.it. Ne parlano su altre fonti