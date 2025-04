In terza media hackerano il registro elettronico e si alzano i voti abbassandoli ai compagni Un due anomalo li ha incastrati

voti, ripetutamente, e punivano con dei due alunne dal libretto impeccabile. Un gruppo di studenti di terza media ha rubato le password di accesso al registro elettronico di almeno quattro docenti trasformando le proprie insufficienze in “8” e dei voti alti ottenuti da un paio di compagne in “2”. La vicenda, raccontata da La Stampa, riguarda la scuola secondaria di primo grado di Verrès “Luigi Barone”, in Val d’Aosta. Sono stati almeno 40 gli accessi abusivi al sistema. Ancora non è chiaro quando ci sia stata la prima violazione di una lunga serie. voti truccati: come ci sono riusciti e come sono stati scopertiL’ipotesi più probabile è che i ragazzi abbiano approfittato dell’assenza momentanea dei docenti colpiti per metter mano ai computer portatili. Leggi su Open.online C’erano riusciti, si alzavano i, ripetutamente, e punivano con dei due alunne dal libretto impeccabile. Un gruppo di studenti diha rubato le password di accesso aldi almeno quattro docenti trasformando le proprie insufficienze in “8” e deialti ottenuti da un paio di compagne in “2”. La vicenda, raccontata da La Stampa, riguarda la scuola secondaria di primo grado di Verrès “Luigi Barone”, in Val d’Aosta. Sono stati almeno 40 gli accessi abusivi al sistema. Ancora non è chiaro quando ci sia stata la prima violazione di una lunga serie.truccati: come ci sono riusciti e come sono stati scopertiL’ipotesi più probabile è che i ragazzi abbiano approfittato dell’assenza momentanea dei docenti colpiti per metter mano ai computer portatili.

Potrebbe interessarti anche:

Nuove Indicazioni, si insegnerà Latino dalla Primaria alla Terza Media. Legame tra passato e presente: dall’arricchimento del lessico ai primi rudimenti di grammatica. Qual è lo scopo

Il Ministero ha pubblicato le nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione. All'interno confermate le nostre anticipazioni sull'introduzione del Latino. All'interno del documento, ...

Prove Invalsi studenti terza media ad aprile: sono requisito di ammissione all’esame, c’è anche la certificazione delle competenze. La guida

Da oggi 3 marzo iniziano le prove Invalsi per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori. Ad aprile sarà il turno degli studenti di terza media. L'aver svolto le prove Invalsi è requisito ...

C'è forte puzza di gas, evacuata (è la terza volta in pochi giorni) la scuola elementare e media

Scuola evacuata per sospetta fuga di gas. Campobello di Licata in apprensione - e non è neanche la prima volta - per l'istituto comprensivo San Giovanni Bosco (che ospita la scuola elementare e ...

In terza media hackerano il registro elettronico e si alzano i voti (abbassandoli ai compagni). Un "due" anomalo li ha incastrati. Shock in terza media: studenti di Verrès alterano i voti nel registro elettronico. Ne parlano su altre fonti

Nota di ilmessaggero.it: Studenti violano il registro elettronico e si alzano i voti (abbassandoli ai compagni): scoperti - Un gruppo di studenti di terza media ha rubato le password di accesso al registro elettronico e trasformato una serie di insufficienze in "8" e dei voti alti ottenuti da un paio di ...

Si apprende da giornalelavoce.it: Shock in terza media: studenti di Verrès alterano i voti nel registro elettronico - Rubate le credenziali di quattro professori, modificati i voti di dieci compagni. Un caso che scuote la scuola “Luigi Barone” e accende il dibattito sulla sicurezza digitale e la pressione sugli adole ...