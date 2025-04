Il programma della settimana santa a Vico del Gargano

Si parte mercoledì 16 aprile dalle ore 20.00 Uffizio delle Tenebre nelle Chiese di San Nicola, San Giuseppe e del Carmine. GIOVEDÌ SANTO - 17 aprile Dalle ore 17.00 santa Messa «In Coena Domini» in tutte le chiese. Ore 21.00 «Pianto della Madonna» nella Chiesa Matrice. Dalle ore 21.30 Uffizio.

