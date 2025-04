Il Parlamento Regionale degli Studenti con Maschere Sociali all’Itis

Arezzo, 15 aprile 2025 – Il 14 Aprile si è tenuto ad Arezzo, presso l'aula magna dell'ITIS Galileo Galilei, l'evento "Maschere Social(i)" che ha visto riuniti 150 Studenti e studentesse dei vari istituti superiori di secondo grado della provincia aretina. Una mattinata proficua, volta alla sensibilizzazione contro la cyberviolenza e alla promozione dell'impegno civico come protagonisti di un progresso sostenibile e solidale. Sono interventute come relatrici la dott.ssa Rampiconi, esperta di Comunicazione inclusiva e di equità presso l'Azienda USL Toscana Sud-Est, e la dott.ssa Cosentino, Dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale per la Toscana, che hanno trattato il tema della cyberviolenza sia dal punto di vista linguistico, sia della sicurezza e prevenzione.

