Il padre di Alexis Mac Allister parla del fatto che il centrocampista di Liverpool potrebbe trasferirsi nel Real Madrid

padre di Alexis Mac Allister ha respinto la speculazione che collega suo figlio al Real Madrid e ha lasciato intendere che onorerà il suo contratto a Liverpool.Madrid è sembrato leggero a centrocampo in questa stagione con Federico Valverde che deve coprire in difesa, Luka Modric ora 39 anni di età e Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni non hanno dimostrato che sono all’altezza del livello richiesto.Ciò ha visto un certo numero di giocatori legati a un passaggio al Santiago Bernabeu, tra cui Mac Allister, che ha svolto un ruolo fondamentale a Liverpool spostandosi sull’orlo del titolo di Premier League.“È Virgil Van Dijk !!!” @Lucozadesport #a.D pic.twitter.com/2mo5oddalu– Liverpool FC (@LFC) 14 aprile 2025No Go dice ColoIl padre del giocatore Colo, che funge anche da suo agente, afferma che i rapporti sono ampiamente del segno, e che Alexis è felice ad Anfield. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-15 18:37:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:IldiMacha respinto la speculazione che collega suo figlio ale ha lasciato intendere che onorerà il suo contratto aè sembrato leggero a centrocampo in questa stagione con Federico Valverde che deve coprire in difesa, Luka Modric ora 39 anni di età e Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni non hanno dimostrato che sono all’altezza del livello richiesto.Ciò ha visto un certo numero di giocatori legati a un passaggio al Santiago Bernabeu, tra cui Mac, che ha svolto un ruolo fondamentale aspostandosi sull’orlo del titolo di Premier League.“È Virgil Van Dijk !!!” @Lucozadesport #a.D pic.twitter.com/2mo5oddalu–FC (@LFC) 14 aprile 2025No Go dice ColoIldel giocatore Colo, che funge anche da suo agente, afferma che i rapporti sono ampiamente del segno, e cheè felice ad Anfield.

