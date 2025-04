Il giudice La cancelliera del tribunale dava suggerimenti al marito condannato per aver favorito Messina Denaro

cancelliera nella sezione penale del tribunale di Marsala. È il caso di Caterina Gentile che non è indagata dalla procura di Palermo, ma che viene citata nelle motivazioni della sentenza di condanna del fratello e il marito. Il giudice sottolinea tra l’altro l’apporto fornito dalla cancelliera al marito sulla versione da dare durante il processo. Gentile è sorella di Massimo Gentile, l’architetto condannato a 10 anni in primo grado, con rito abbreviato, lo scorso 17 gennaio per associazione mafiosa e moglie di Cosimo Leone, anche lui condannato nello stesso processo a 8 anni per concorso esterno. Entrambi condannati per l’aiuto dato a Matteo Messina Denaro mentre era latitante, Gentile per avere prestato la sua identità per 9 anni, e Leone per averlo aiutato quando è stato ricoverato nel novembre del 2020 all’ospedale di Mazara del Vallo, dove lui lavorava come radiologo. Ilfattoquotidiano.it - Il giudice: “La cancelliera del tribunale dava suggerimenti al marito condannato per aver favorito Messina Denaro” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sorella e moglie di due condannati per mafia, ma anchenella sezione penale deldi Marsala. È il caso di Caterina Gentile che non è indagata dalla procura di Palermo, ma che viene citata nelle motivazioni della sentenza di condanna del fratello e il. Ilsottolinea tra l’altro l’apporto fornito dallaalsulla versione da dare durante il processo. Gentile è sorella di Massimo Gentile, l’architettoa 10 anni in primo grado, con rito abbreviato, lo scorso 17 gennaio per associazione mafiosa e moglie di Cosimo Leone, anche luinello stesso processo a 8 anni per concorso esterno. Entrambi condannati per l’aiuto dato a Matteomentre era latitante, Gentile pere prestato la sua identità per 9 anni, e Leone perlo aiutato quando è stato ricoverato nel novembre del 2020 all’ospedale di Mazara del Vallo, dove lui lavorava come radiologo.

