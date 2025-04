Il Fondo sanitario nazionale verso un minimo storico l’allarme della Fondazione Gimbe

Nel 2023, circa 4,5 milioni di persone in Italia hanno dovuto rinunciare a visite mediche o esami diagnostici. Di queste, ben 2,5 milioni lo hanno fatto per ragioni economiche, un dato allarmante che segna una crescita di quasi 600.000 unità rispetto al 2022. Questo fenomeno rappresenta un segnale preoccupante del progressivo indebolimento del principio di equità su cui si basa il nostro Servizio sanitario nazionale (SSN).A sottolineare questa emergenza è stato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto al Cracking Cancer Forum di Bologna, un evento che ha riunito esperti, medici e istituzioni impegnati nella lotta contro i tumori.Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino CartabellottaQuando la salute diventa un lusso"Quando curarsi diventa un privilegio e non un diritto, non è solo la salute a essere in pericolo, ma la tenuta stessa del patto sociale," ha dichiarato Cartabellotta.

