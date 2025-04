Il derby rovinato il neo di Italiano Pellegrini 6 mln a partita la FLOP PARADE di Camelio

FLOP PARADE di Enrico Camelio. Tre modi diversi di sbagliare, ma un solo verdetto"I tifosi non-tifosi, il neo di Italiano, Pellegrini 6 mln a partita": la FLOP PARADE di Enrico Camelio (foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comAlcune sconfitte insegnano qualcosa, ci sono errori che fanno crescere. E poi ci sono esagerazioni che non lasciano niente. Solo amarezza. Questa settimana la FLOP PARADE di Enrico Camelio pesca tre episodi che, ognuno a modo suo, raccontano un calcio che quando si lascia prendere la mano, finisce sempre per fare una brutta figura.Tre mondi diversi: i tifosi che hanno confuso la passione col vandalismo, un allenatore che ha preso la lezione direttamente dal campo, e un capitano che continua a vivere di brevi lampi in un cielo troppo spesso nuvoloso.

