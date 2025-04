Il cane umano che vive dentro un costume da 14mila euro è disperato Sono costretto a chiudere il mio zoo perché non ho ricevuto nessuna prenotazione

umano” che vive nel suo costume da cane da 14mila euro, ci teneva particolarmente al suo nuovo zoo umano. Li si potevano ammirare altre “razze” canine personificate all’interno da Toto stesso o da altri animatori. Ma perché lo zoo non ha ingranato? Semplice, a quanto pare, non è arrivata alcuna prenotazione. “Se non riceveremo prenotazioni entro sabato 19 aprile, chiuderemo tutto”, si è lamentato su X il cosplayer di collie, che vive in Giappone.Toco è diventato virale nel 2023 dopo aver speso oltre 14mila euro per un costume da collie reale, in ogni minimo dettaglio e personalizzato per realizzare il suo sogno di diventare il migliore amico dell’uomo.Oltre 60mila follower Sono pazzi di lui su YouTube. Ma non Sono bastati ad evitare di far naufragare l’altro sogno di Toco, ossia aprire lo zoo di Tokotoko, dove le persone posSono seguire anche altri cani speciali e addirittura, spendendo oltre 270 euro per indossare un costume da Alaskan Malamute a grandezza naturale con le mascelle che si aprono e si chiudono, quasi ad abbaiare. Ilfattoquotidiano.it - Il cane umano che vive dentro un costume da 14mila euro è disperato: “Sono costretto a chiudere il mio zoo perché non ho ricevuto nessuna prenotazione” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il progetto forse era un po’ ambizioso, ma Toco, noto sul Web per essere il “collie” chenel suodada, ci teneva particolarmente al suo nuovo zoo. Li si potevano ammirare altre “razze” canine personificate all’interno da Toto stesso o da altri animatori. Malo zoo non ha ingranato? Semplice, a quanto pare, non è arrivata alcuna. “Se non riceveremo prenotazioni entro sabato 19 aprile,mo tutto”, si è lamentato su X il cosplayer di collie, chein Giappone.Toco è diventato virale nel 2023 dopo aver speso oltreper unda collie reale, in ogni minimo dettaglio e personalizzato per realizzare il suo sogno di diventare il migliore amico dell’uomo.Oltre 60mila followerpazzi di lui su YouTube. Ma nonbastati ad evitare di far naufragare l’altro sogno di Toco, ossia aprire lo zoo di Tokotoko, dove le persone posseguire anche altri cani speciali e addirittura, spendendo oltre 270per indossare unda Alaskan Malamute a grandezza naturale con le mascelle che si aprono e si chiudono, quasi ad abbaiare.

Potrebbe interessarti anche:

Cane randagio vive per giorni con la testa incastrata in un secchio e rischia la morte per denutrizione e soffocamento: la storia del piccolo Buckethead

La storia di Buckethead l’ha raccontata Thedodo.com ed è una storia a lieto fine. Intanto, Buckethead è il soprannome che è stato dato a un cagnolino randagio che è stato visto vagare per giorni per ...

“Corre alla stessa velocità di un essere umano, è inquietante”: fa discutere il nuovo “successo” di Spot, il cane robot da 75 mila euro

Spot, il cane robot sviluppato da Boston Dynamics, rappresenta una delle innovazioni più avanzate nel campo della robotica. Prodotto da un’azienda americana specializzata in ingegneria e robotica, ...

La principessa della Thailandia adotta Moo Daeng, il cane che aspettava fuori da un minimarket il suo umano che non c’è più

La principessa Siribha Chudabhorn, nipote del re Maha Vajiralongkorn, ha adottato il meticcio di un clochard che era rimasto ad aspettarlo fuori dal minimarket dove solitamente sostavano. L' ...

Il cane umano che vive dentro un costume da 14mila euro è disperato: “Sono costretto a chiudere il mio…. “Amo ‘mio marito’ nonostante sia inquinato e puzzi, siamo nella fase della luna di…. Paura in Cile: una megattera "inghiotte" un uomo nello stretto di Magellano e poi lo sputa. L’attaccamento essere umano-cane: il legame affettivo che dispone all’amore per tutti gli animali. Invasione di vermocani nei mari del Sud Italia: dove e rischi. Rabbia (malattia): sintomi, virus e cura. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da fanpage.it: Come si comporta il cane quando sente la mancanza del suo umano: 6 comportamenti più comuni - i cani sono animali sociali e possono soffrire molto l'assenza del proprio umano manifestando comportamenti legati allo stress e all'ansia come mordere ...