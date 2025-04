Harvard non si piega a Trump e rinuncia ai 2 2 miliardi congelati dal tycoon La Casa Bianca Studenti ebrei bullizzati nei campus

Trump, ha lanciato un nuovo attacco all?Università di Harvard, suggerendo che l?ateneo potrebbe perdere le sue esenzioni fiscali e dover. Ilmessaggero.it - Harvard non si piega a Trump e rinuncia ai 2.2 miliardi congelati dal tycoon. La Casa Bianca: «Studenti ebrei bullizzati nei campus» Leggi su Ilmessaggero.it Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha lanciato un nuovo attacco all?Università di, suggerendo che l?ateneo potrebbe perdere le sue esenzioni fiscali e dover.

Harvard non si piega a Trump. Per Obama è 'un esempio'. Harvard respinge Trump, l’università non si piega ai diktat della Casa Bianca su programmi e assunzioni: perderà 2 miliardi. Democrazia in pericolo: Harvard ‘chiama’ Aristotele. In Trump we trust. Come il presidente ha sostituito il Padreterno. Bce, elementi chiave rafforzano ipotesi ulteriori tagli tassi - Cipollone. La Corte suprema colpisce ancora: abolita l’inclusività razziale per le ammissioni all’università. Ne parlano su altre fonti

