Grande Fratello un video di Tommaso e Mariavittoria fa discutere L’accaduto

Grande Fratello, una stories condivisa sui social di due ex gieffini scatena polemiche. Grande Fratello, l'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si è conclusa lo scorso 31 marzo con la vittoria di Jessica Morlacchi. Anche in questa nuova edizione sono nate nuove coppie, da Yulia a Giglio, passando per Federica e Stefano, Helena e Javier, ed infine Mariavittoria e Tommaso. Ecco cosa emerge da una recente indiscrezione. Stando a quanto riporta Il Sussidiario.net, Tommaso nelle ultime ore tra le sue stories Instagram ha condiviso uno video di Mariavittoria mentre cammina in un cimitero. Il video ha fatto subito il giro del web scatenando alcune polemiche. Molti utenti infatti hanno iniziato a farsi delle domande sulla decisione di Tommaso nel condividere un contenuto totalmente diverso dalle altre stories.

