Golden Gala ancora più olimpionico: iscritti anche Allman, Kerr, Hall, LaFond.

Unpiù ricco, prestigioso e. Altri quattro campioni a cinque cerchi parteciperanno alla tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma il 6 giugno a Roma. Valarienel disco, Hamishnell’alto, Quincynei 400, Theanel triplo vanno ad aggiungersi ai già annunciati Beatrice Chebet (5000) e Miltiadis Tentoglou (lungo), rispettivamente in sfida con Nadia Battocletti e Mattia Furlani. Nei prossimi giorni verrà completato il mosaico di partecipanti con il cast completo per tutte le specialità: al maschile 100, 400, 1500, 110 ostacoli, alto, lungo, peso; al femminile 200, 1500, 5000, 400 ostacoli, asta, triplo, disco.Per ora ci sono poche, ma grandi anticipazioni. La statunitense Valarieha dominato la scena del disco nelle ultime due Olimpiadi, vincendo gli ori di Parigi e Tokyo.