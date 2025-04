Gli Usa si oppongono a dichiarazione G7 su attacco a Sumy Priorità al dialogo con Mosca

attacco russo alla città ucraina di Sumy. L'amministrazione Trump, secondo quanto rivelato dall'agenzia Bloomberg che cita fonti diplomatiche, ha comunicato agli alleati la propria indisponibilità a firmare il documento, invocando la necessità di "preservare lo spazio per negoziare la pace" con Mosca.Il Canada, che detiene attualmente la presidenza del gruppo, è stato costretto a informare gli altri membri dell'impossibilità di procedere in assenza dell'appoggio americano, facendo così naufragare l'iniziativa diplomatica in un momento di crescenti tensioni sul fronte orientale europeo. "Esiste un incentivo concreto per la Russia a terminare questo conflitto, e ciò potrebbe tradursi in partenariati economici con gli Stati Uniti", ha dichiarato ieri Karoline Leavitt, segretaria stampa della Casa Bianca, durante un briefing con i corrispondenti.

