Giornata del mare le celebrazioni della Guardia Costiera a Ponza e Ventotene

Ponza, Ventotene, 15 aprile 2025- Anche nella corrente annualità, la Guardia Costiera ha contribuito attivamente alle celebrazioni in occasione della Giornata del mare e della cultura marinara, promuovendo convegni e manifestazioni finalizzati a promuovere la “cittadinanza attiva del mare” per i giovani studenti e la collettività tutta.Nell’ambito delle diverse attività programmate sul territorio laziale a cura della Direzione Marittima di Civitavecchia, le isole Ponziane sono state interessate da due eventi, curati dalle locali Autorità Marittime. La mattina del 9 aprile scorso, l’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene, assieme ai rappresentanti della Municipalità, delle forze di polizia locali e dell’associazione mare Vivo, ha preso parte ad un momento formativo predisposto a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo D. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 15 aprile 2025- Anche nella corrente annualità, laha contribuito attivamente allein occasionedelcultura marinara, promuovendo convegni e manifestazioni finalizzati a promuovere la “cittadinanza attiva del” per i giovani studenti e la collettività tutta.Nell’ambito delle diverse attività programmate sul territorio laziale a curaDirezione Marittima di Civitavecchia, le isole Ponziane sono state interessate da due eventi, curati dalle locali Autorità Marittime. La mattina del 9 aprile scorso, l’Ufficio Locale Marittimo di, assieme ai rappresentantiMunicipalità, delle forze di polizia locali e dell’associazioneVivo, ha preso parte ad un momento formativo predisposto a favore degli studentiscuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo D.

