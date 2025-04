Gianni Occhi e il corteo pro Pal 8220Credevo mi arrestassero la polizia non doveva intervenire8221

Gianni Occhi (Rifondazione Comunista) racconta a Fanpage.it di essersi trovato a Milano proprio in mezzo al corteo pro Palestina dove sabato 12 aprile sono avvenuti gli scontri: "Cercavo di non farmi sorpassare dai ragazzi incappucciati, ma la polizia ha caricato". Leggi su Fanpage.it (Rifondazione Comunista) racconta a Fanpage.it di essersi trovato a Milano proprio in mezzo alpro Palestina dove sabato 12 aprile sono avvenuti gli scontri: "Cercavo di non farmi sorpassare dai ragazzi incappucciati, ma laha caricato".

