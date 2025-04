Freccia del Brabante 2025 il ritorno di Evenepoel Ho temuto di dover smettere

2025 - Per questo ritorno ha contato le ore e non è un modo di dire: il calvario di Remco Evenepoel, cominciato in una fredda mattinata di inizio dicembre, sta per finire e il lieto evento coinciderà con la Freccia del Brabante 2025, in programma venerdì 18 aprile. Le dichiarazioni di Evenepoel sul suo ritorno In realtà, proprio il corridore della Soudal Quick-Step aveva fatto intendere la coincidenza del rientro in gara con l'avventura nelle Ardenne facendo partire un countdown che lasciò più di qualche indizio. Ora però dalle speranze e dalle speculazioni si è passata all'ufficialità: venerdì Evenepoel attaccherà il numero alla schiena per la prima volta in questo 2025 e lo farà anche con la speranza di poter tornare subito in gara la domenica successiva, in occasione dell'Amstel Gold Race 2025. Sport.quotidiano.net - Freccia del Brabante 2025, il ritorno di Evenepoel: "Ho temuto di dover smettere" Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 15 aprile- Per questoha contato le ore e non è un modo di dire: il calvario di Remco, cominciato in una fredda mattinata di inizio dicembre, sta per finire e il lieto evento coinciderà con ladel, in programma venerdì 18 aprile. Le dichiarazioni disul suoIn realtà, proprio il corridore della Soudal Quick-Step aveva fatto intendere la coincidenza del rientro in gara con l'avventura nelle Ardenne facendo partire un countdown che lasciò più di qualche indizio. Ora però dalle speranze e dalle speculazioni si è passata all'ufficialità: venerdìattaccherà il numero alla schiena per la prima volta in questoe lo farà anche con la speranza di poter tornare subito in gara la domenica successiva, in occasione dell'Amstel Gold Race

