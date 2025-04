Flavio Cobolli perde una partita folle a Monaco di Baviera Shevchenko prevale in tre set

Flavio Cobolli (n.36 del ranking) nel primo turno a Monaco di Baviera. Sulla terra rossa tedesca il tennista romano è stato battuto col punteggio di 6-7 (2) 6-3 6-4 in 2 ore e 40 minuti di gioco dal kazako Alexander Shevchenko (n.104 ATP), lucky loser di questo evento. Un match dall'andamento folle in cui Cobolli ha un po' fatto tutto da solo, avendo momenti di grande brillantezza e altri di buio totale. In questo andamento caotico, Shevchenko ha saputo infilarsi e concludere la sfida in proprio favore. Un brutto passo indietro per il giocatore nostrano, recentemente vittorioso a Bucarest.Nel primo set l'azzurro comincia molto bene, trovando grande profondità in risposta e portandosi avanti sul 3-0. Nel quinto game Flavio commette una serie di gratuiti e consente al kazako di conquistare il contro-break.

