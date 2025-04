Fazzolari La missione di Meloni negli Usa non è facile dobbiamo restare lucidi Gli interessi occidentali sono unici

missione in Usa della premier Meloni sul dossier dazi e non solo alle spese per la difesa passando per i contraccolpi mondiali del conflitto russo-ucraino. Tanti i temi affrontati da Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma, nel corso della presentazione del libro di Alessandro Sallusti fresco di stampa, L'eresia liberale, al teatro de Servi di Roma. Si parte dall'incontro di giovedì alla Casa Bianca tra Meloni e Trump.Fazzolari: il viaggio negli Usa non è facile, ricco di insidie"Non è facile, è un viaggio ricco di insidie", premette Fazzolari ricordando che si tratta di un bilaterale Italia-Usa e "loro sono il nostro primo partner strategico-militare". Meloni e Trump si sono già visti 3 o 4 volte e gli argomenti sul tavolo saranno molti.

