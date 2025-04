Fatture false bancarotta e autoriciclaggio tra Cremona e Brescia sequestro di beni per 15 milioni

Ilgiorno.it - Fatture false, bancarotta e autoriciclaggio tra Cremona e Brescia: sequestro di beni per 1,5 milioni

, 15 aprile 2025 – Un milione e mezzo di euro tra immobili, veicoli, conti correnti e contanti. È il maxidella Guardia di Finanza dinell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di. Il provvedimento cautelare, disposto dal Gip del Tribunale di, ha colpito 4 società di capitali e 3 persone, tutte coinvolte in un presunto sistema di frode fiscale e illecita somministrazione di manodopera. Presunta associazione a delinquere Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle hanno smantellato una presunta associazione per delinquere costituita da tre imprenditori edili di Castelcovati (Bs), i quali avrebbero utilizzato tre società “cartiere”, intestate a prestanome e con sedi fittizie a San Bassano, Crema e Pistoia, dedite all'emissione ed utilizzo diper operazioni inesistenti al fine di compensare indebitamente il corrispondente credito IVA fittizio per il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali gravanti sulle retribuzioni degli operai edili.