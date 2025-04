Enel illumina il Padiglione Italia all’Expo 2025

Italia è presente all’Esposizione Universale di Osaka con il suo Padiglione che porta in Giappone il meglio del saper fare, della tradizione e dell’innovazione Italiana declinando il tema “L’Arte Rigenera la Vita”. Arte, scienza, cultura, sostenibilità e ricerca scientifica: queste le caratteristiche di un Padiglione realizzato in legno dallo studio di architetti MCA-Mario Cucinella Architects. A contribuire alla realizzazione di questa missione è anche Enel, che, grazie al suo know-how e al suo importante impegno nella sostenibilità, illumina il Padiglione Italia con soluzioni all’avanguardia con specifico riferimento alla transizione energetica e all’integrazione tra edificio e ambiente.“Expo rappresenta un evento di prestigio internazionale nonché un’occasione unica per raccontare l’eccellenza Italiana e sostenere il sistema Paese, favorendo il dialogo tra stakeholder globali istituzionali e di business. Unlimitednews.it - Enel illumina il Padiglione Italia all’Expo 2025 Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – L‘è presente all’Esposizione Universale di Osaka con il suoche porta in Giappone il meglio del saper fare, della tradizione e dell’innovazionena declinando il tema “L’Arte Rigenera la Vita”. Arte, scienza, cultura, sostenibilità e ricerca scientifica: queste le caratteristiche di unrealizzato in legno dallo studio di architetti MCA-Mario Cucinella Architects. A contribuire alla realizzazione di questa missione è anche, che, grazie al suo know-how e al suo importante impegno nella sostenibilità,ilcon soluzioni all’avanguardia con specifico riferimento alla transizione energetica e all’integrazione tra edificio e ambiente.“Expo rappresenta un evento di prestigio internazionale nonché un’occasione unica per raccontare l’eccellenzana e sostenere il sistema Paese, favorendo il dialogo tra stakeholder globali istituzionali e di business.

