Secoloditalia.it - «Elly, ma che dici?!». L’ultima sparata di Schlein sul viaggio di Meloni negli Usa è tutta da ridere. O da piangere…

Leggi su Secoloditalia.it

Sinistra completamente nel pallone alla vigilia deldi GiorgiaUsa. Incuranti della conferma arrivata ieri da Bruxelles dei costanti contatti con Ursula von der Leyen in vista della missione, da quelle parti continuano a sostenere come un disco rotto che «non abbiamo ancora capito se Giorgiaparlerà con Trump dei dossier italiani o se parlerà anche a nome dell’Europa», a paventare una «resa», a sostenere cheandrebbe a «prendere nuove istruzioni».Sinistra sempre più nel pallone per ildiUsaI copyright sono nell’ordine di Francesco Boccia, Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte. M, per quanto lunari possano apparire le loro dichiarazioni, c’è stato chi è riuscito a fare di meglio. L’ineffabile, infatti, rispondendo a una domanda a margine di un evento a Roma, ha detto di augurarsi che sull’aereo didi ritorno dagli Usa «non ci sia un altro torturatore libico da riportare a casa sua».