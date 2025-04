Eboli tenta una rapina armato di coltello arrestato

Eboli, i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della locale Compagnia hanno eseguito un'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, per il reato di "tentata rapina aggravata".Secondo le indagini, evidenziate nella richiesta cautelare e condivise dal GIP, suscettibili di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, lo stesso, nel mese di gennaio scorso, armato di coltello e con volto travisato, si sarebbe introdotto all'interno di un'attività commerciale del luogo nel tentativo di impossessarsi dell'incasso giornaliero.La misura cautelare può essere oggetto di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

