È morta Bruna Rubes Santini la cuoca instancabile del ristorante tristellato più antico d’Italia

A 96 anni muore la cuoca che ha dato lustro al Dal Pescatore di Canneto sull'Oglio, uno dei ristoranti più noti d'Italia

Morta Bruna Rubes Santini: il ristorante tre stelle Michelin Dal Pescatore piange la sua nonna

Canneto sull’Oglio, 15 aprile 2025 – Nonna Bruna adesso cucina in Paradiso. Se n’è andata in punta di piedi Bruna Rubes Santini, fra i massimi esponenti della gastronomia Made in Italy. Aveva 96 ...

