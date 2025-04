Due impianti di biometano da reflui zootecnici a Serracapriola c è chi si oppone

impianti di biometano da reflui zootecnici a Serracapriola. Il consigliere comunale Marco Camporeale è il primo firmatario della richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri in seduta straordinaria del Consiglio comunale sul tema. “Nel piccolo comune dell’Alto. Foggiatoday.it - Due impianti di biometano da reflui zootecnici a Serracapriola: c'è chi si oppone Leggi su Foggiatoday.it ‘No’ a duedida. Il consigliere comunale Marco Camporeale è il primo firmatario della richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri in seduta straordinaria del Consiglio comunale sul tema. “Nel piccolo comune dell’Alto.

Potrebbe interessarti anche:

Elettrosmog, a Malafede sono raddoppiate le antenne: “Hanno montato due impianti vicino la scuola”

Due stazioni radio base a distanza di pochi metri. La protesta per il proliferare delle stazioni radio base raggiunge anche la zona di Malafede, nel territorio del municipio X. La preoccupazione ...

Biometano, 21 impianti in Lazio e Campania: progetto da 600 milioni

La società Retina si sta preparando a costruire 21 impianti di produzione di biometano nel Sud Italia, tra Lazio e Campania. Si tratta di un investimento totale di 600 milioni di euro e di un ...

Acea, avviati due impianti fotovoltaici con potenza complessiva di 12 MW in provincia di Viterbo

Prosegue la crescita di Acea Solar (100 per cento Acea Produzione) nel fotovoltaico con l’entrata in produzione di due impianti in provincia di Viterbo con una potenza complessiva di circa 12 MW, il ...