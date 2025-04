Docente già inserito in prima fascia GPS con riserva per titolo estero può inserirsi nell’elenco aggiuntivo 2025 con TFA sostegno IX ciclo

Nel question time del 15 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto dell'ANIEF, è stata discussa una questione importante relativa alla posizione in graduatoria per i docenti in possesso di più titoli di specializzazione sul sostegno. Un focus particolare è stato posto sul rapporto tra il titolo di specializzazione conseguito all'estero e il TFA sostegno IX ciclo.

Torino, docente si mette in fila per rinnovare il permesso di soggiorno della sua studentessa: la ragazza rischia l’espatrio prima della maturità

A Torino, una studentessa di 18 anni di origini nigeriane affronta una battaglia burocratica che rischia di compromettere il suo futuro accademico. Nonostante sia nata in Italia, non può presentare ...

Carta del docente ai precari, lo dicono i giudici di rango ma prima ancora Costituzione e Ccnl: in Calabria ennesima sentenza che sorride a una supplente che ha fatto ricorso con Anief, per lei 2.000 euro più interessi

Il legislatore che ha introdotto la Carta del docente escludendo i precari probabilmente non è un esperto di Costituzione italiana e nemmeno dei diritti dei lavoratori tutelati dai contratti ...

Docente già inserito in prima fascia GPS con riserva per titolo estero può inserirsi nell'elenco aggiuntivo 2025 con TFA sostegno IX ciclo. Elenchi aggiuntivi GPS 2025/26: sia i percorsi abilitanti da 60 che da 30 CFU avranno lo stesso punteggio aggiuntivo, 24 punti. Elenchi aggiuntivi GPS per docenti abilitati e specializzati che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2025. Graduatorie GPS elenco aggiuntivo prima fascia 2025, domande fino al 29 aprile: la GUIDA per immagini del Ministero per la compilazione della domanda. GPS 2024/2026: al via la presentazione delle domande – LA NOSTRA SCHEDA. Elenchi aggiuntivi GPS 2025, ecco chi potrà entrarci e quale sarà la procedura di inserimento in coda alla prima fascia già istituita. Ne parlano su altre fonti