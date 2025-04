Dl bollette Fossi Pd Stop a fatture per famiglie ed imprese toscane colpite dell’alluvione

fatture per le utenze delle bollette di acqua, luce e gas di famiglie ed imprese dei territori colpiti''. Lo chiede il deputato Pd e segretario Dem della Toscana Emiliano Fossi in un ordine del giorno presentato al Decreto bollette attualmente in discussione a Montecitorio. ''Le zone interessate sono moltissime: le province di Livorno, Pistoia e Grosseto dal maltempo di febbraio mentre a marzo la Città metropolitana di Firenze, le province di Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Gli aiuti stanziati fino ad oggi sono parziali e palesemente insufficienti. Lanazione.it - Dl bollette, Fossi Pd: «Stop a fatture per famiglie ed imprese toscane colpite dell’alluvione» Leggi su Lanazione.it Arezzo, 15 aprile 2025 – ''Per riconoscere lo stato di emergenza delle alluvioni che si sono verificate in Toscana a febbraio e marzo scorsi il governo ha perso mesi di tempo, si attivi adesso per velocizzare l'immediata sospensione del pagamento delleper le utenze delledi acqua, luce e gas dieddei territori colpiti''. Lo chiede il deputato Pd e segretario Dem della Toscana Emilianoin un ordine del giorno presentato al Decretoattualmente in discussione a Montecitorio. ''Le zone interessate sono moltissime: le province di Livorno, Pistoia e Grosseto dal maltempo di febbraio mentre a marzo la Città metropolitana di Firenze, le province di Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Gli aiuti stanziati fino ad oggi sono parziali e palesemente insufficienti.

Potrebbe interessarti anche:

Dl Bollette, le reazioni dei consumatori: “Beffa il limite dei 3 mesi”

Roma, 28 febbraio 2025 - “Il decreto sulle bollette varato dal Governo è un pannicello caldo che non risolve il problema del caro-energia in Italia”. È netta la posizione del Codacons dopo ...

Slitta il consiglio dei ministri per il dl bollette, Meloni chiede più risorse

Roma, 24 feb. (askanews) – Il Consiglio dei ministri, inizialmente previsto per domani alle 9, slitta a venerdì perchè il decreto bollette non è ancora pronto. A prendere la decisione del rinvio è ...

Slitta Cdm per dl bollette, Meloni chiede più risorse

Roma, 24 feb. (askanews) – Il Consiglio dei ministri, inizialmente previsto per domani alle 9, slitta a venerdì perchè il decreto bollette non è ancora pronto. A prendere la decisione del rinvio è ...

Aiuti agli alluvionati, Fossi: “Governo in tilt alla Camera”. La replica della Lega: “Disposti al confronto”. Dl Energia, via libera del governo: bollette e bonus benzina, ecco tutte le misure | .it. Ne parlano su altre fonti

Scrive ilsole24ore.com: Dl bollette: Pd, destra boccia telemarketing selvaggio e tradisce i cittadini - Governo e maggioranza hanno infatti bocciato le proposte del Pd al decreto Bollette che avrebbero finalmente bloccato il telemarketing selvaggio". Cosi' i capigruppo Pd in commissione Ambiente e ...

borsaitaliana.it comunica: Dl bollette: Pd, subito norma per bloccare telemarketing selvaggio - Per bloccare questo flagello abbiamo presentato due emendamenti al decreto Bollette". Cosi' in una nota i capogruppo Pd nelle commissioni Ambiente e Attivita' produttive della Camera, Marco ...

Si apprende da 9colonne.it: DECRETO BOLLETTE, PD: DESTRA TRADISCE I CITTADINI - Roma, 9 apr - “Dalla destra è arrivata l’ennesima beffa per i cittadini: i call center che adottano pratiche illegali potranno continuare a chiamare milioni di italiani a tutte le ore disturbandoli ...