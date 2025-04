Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco: il genetista Emilio Giardina non si occuperà della superperizia

Pavia, 15 aprile 2025 – Non sarà ilEmilianoa occuparsidisposta alla lucenuova inchiesta suldi. Il giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli ha accolto l’istanza di ricusazione avanzata dalla Procura. I pm avevano sollevato dubbi sull’imparzialità dello specialista, al quale viene “rimproverato” di aver già espresso il suo parere sull’oggetto degli accertamenti, con un intervento via Skype all’internotrasmissione Mediaset Le Iene. La giudice ha nominato un collegio composto da due esperti – laDenise Albani e il perito dattiloscopico Domenico Marchigiani – e ha convocato le parti in aula per il prossimo 16 maggio per il conferimento dell'incarico. Toccherà a loro effettuare i rilievi nell’ambito dell’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, per l’accusa di omicidio volontario in concorso.