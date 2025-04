Dazi ecco perché Italia è attrezzata per affrontare una nuova crisi

Italiani, fermi al livello del 2007 Ilgiornale.it - Dazi, ecco perché l'Italia è attrezzata per affrontare una nuova crisi Leggi su Ilgiornale.it Le stime di Confcommercio migliori di quelle del governo. Ma serve una spinta ai consumi deglini, fermi al livello del 2007

Potrebbe interessarti anche:

Contro i dazi l’Italia gioca la carta dei nuovi mercati. Ecco quali

Lo ha ribadito pochi giorni fa il ministro degli esteri Antonio Tajani che l’Italia punterà su mercati di Asia, Africa e America Latina, ovvero mercati extra-Ue dove si potrebbe tamponare l’effetto ...

I dazi di Donald Trump all'Italia? Ecco perché non serve (anzi è dannoso) boicottare i prodotti americani

Il presidente americano ha annunciato dazi del 20% verso l'Europa, per riportare investimenti e posti di lavoro negli Usa, ma non è detto che sarà così. E in Italia che facciamo? Lasciamo perdere il ...

Donald Trump impone dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio negli Usa: ecco quanto costeranno all’Italia

Il presidente Donald Trump ha imposto dazi del 25 per cento su tutte le importazioni di acciaio e di alluminio negli Stati Uniti, andando a colpire anche l’export dell’Italia, uno tra i maggiori ...

Dazi, ecco perché l'Italia è attrezzata per affrontare una nuova crisi. Dazi, ecco perché l’Europa sospende le tariffe contro gli Usa di Donald Trump. E cosa succede ai rapporti con la Cina. Dazi Usa, oro ai massimi storici: ecco perché sceglierlo. Dazi, ecco perché l'Italia non vuole tariffe sul bourbon statunitense. Dazi Ue al 39%? Ecco perché i numeri reali dicono altro. La retromarcia sui dazi: perché Trump è tornato indietro e cosa succede ora. Ne parlano su altre fonti