Amica.it - Così non lo avevamo mai visto: ecco come si è trasformato Johnny Depp per il suo ritorno a Hollywood in "Day Drinker"

Sì, è proprio lui. Anche senon lomai. Anche seabbiamo faticato – e non poco – a riconoscerlo. Nonostante, a ben guardare, è sempre lui. L’ultima trasformazione dici ha lasciati senza fiato. Capelli brizzolati. Barba Bianca. Occhi blu!la la foto che sta facendo il giro del web. E scatenando una miriade di commenti increduli. Anche in quellache lo aveva, di fatto, ripudiato. Ma che, complice il cambiamento “climatico” portato dalla politica di Washington, l’ha appena riaccolto a braccia aperte.Ma alle sue condizioni.che qui in Europa si sta togliendo più di una soddisfazione. Prima con ildietro la macchina da presa con Modì – Tre giorni sulle ali della follia.