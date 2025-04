Continua lo sciopero nella storica azienda di arredamenti Chiediamo tutele salariali

sciopero degli operai della Giuliani arredamenti di via Gramadora. "I lavoratori Continuano la lotta per ottenere tutele salariali e dispositivi di sicurezza adeguati", informa la Cgil in una nota. Una mobilitazione, avevano spiegato già lunedì Fenal Uil, Filca Cisl. Forlitoday.it - Continua lo sciopero nella storica azienda di arredamenti: "Chiediamo tutele salariali" Leggi su Forlitoday.it Prosegue anche martedì lodegli operai della Giulianidi via Gramadora. "I lavoratorino la lotta per otteneree dispositivi di sicurezza adeguati", informa la Cgil in una nota. Una mobilitazione, avevano spiegato già lunedì Fenal Uil, Filca Cisl.

