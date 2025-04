Conte salva la risposta Eccellente mentre il Napoli mantiene la pressione

Conte ha elogiato la risposta "Eccellente" di Napoli durante la seconda metà della loro vittoria per 3-0 su Empoli.Il Partenopei ha mantenuto la pressione su Serie A Leader Inter colmendo il divario a tre punti ancora una volta con sei partite rimanenti.Napoli ha guidato 1-0 a metà tempo grazie al goal di Scott McTominay e hanno trovato un'altra marcia dopo la pausa con Romelu Lukaku che raddoppiava il comando, prima che il secondo di McTominay mettesse il risultato senza dubbio.E Conte era elettrizzato dal "livello molto alto" che i suoi giocatori hanno prodotto allo stadio Diego Armando Maradona.

