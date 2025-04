Col nuovo codice della strada quasi 1200 incidenti in meno Salvini Trend confortante alla faccia delle fake news

Calano gli incidenti, i morti, le persone ferite. Dopo quattro mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, i dati raccolti da Polizia stradale e Carabinieri confermano il Trend confortante. I risultati positivi sono stati diffusi attraverso una nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che include i dati raccolti dal Viminale. Dal 14 dicembre 2024 al 13 aprile 2025, rispetto allo stesso periodo di dodici mesi fa, ci sono stati 50 morti in meno (348 contro 398), 1.182 incidenti rilevati in meno (21.494 contro 22.676), 978 persone ferite in meno (11.686 contro 12.664). Nei primi quattro mesi col nuovo codice della strada in vigore, le principali violazioni hanno riguardato il limite di velocità, le cinture di sicurezza e l'uso del cellulare alla guida. Salvini: «Col nuovo codice della strada Trend confortante, alla faccia delle fake news»

