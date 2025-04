Clizia Incorvaia brutto momento a processo dopo le denunce dell’ex compagno sulla figlia

Clizia Incorvaia non è un periodo semplice. L’influencer e showgirl sta affrontando giorni di profondo dolore e riflessione, dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi, madre del compagno Paolo Ciavarro. Una perdita che ha scosso non solo la famiglia, ma anche il cuore di tantissimi fan che da tempo seguono con affetto la coppia e l’attrice scomparsa a causa di un terribile tumore che purtroppo non le ha lasciato scampo.Eleonora Giorgi, attrice iconica del cinema italiano e figura amatissima dal pubblico, si è spenta lasciando un grande vuoto, soprattutto nel cuore di Paolo e Clizia, che negli ultimi anni avevano costruito un forte legame anche grazie alla nascita del loro primo figlio Gabriele. Un periodo difficile per Clizia Incorvaia e non solo per la scomparsa della suocera e quindi il grande vuoto lasciato nella famiglia, ma anche per alcuni problemi legati alla sua vita passata. Leggi su Caffeinamagazine.it Pernon è un periodo semplice. L’influencer e showgirl sta affrontando giorni di profondo dolore e riflessione,la scomparsa di Eleonora Giorgi, madre delPaolo Ciavarro. Una perdita che ha scosso non solo la famiglia, ma anche il cuore di tantissimi fan che da tempo seguono con affetto la coppia e l’attrice scomparsa a causa di un terribile tumore che purtroppo non le ha lasciato scampo.Eleonora Giorgi, attrice iconica del cinema italiano e figura amatissima dal pubblico, si è spenta lasciando un grande vuoto, soprattutto nel cuore di Paolo e, che negli ultimi anni avevano costruito un forte legame anche grazie alla nascita del loro primo figlio Gabriele. Un periodo difficile pere non solo per la scomparsa della suocera e quindi il grande vuoto lasciato nella famiglia, ma anche per alcuni problemi legati alla sua vita passata.

