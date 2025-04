Cina Wuhan Union Hospital usa pompa cardiaca pediatrica piu’ piccola del mondo

Wuhan Union Hospital: dei medici hanno impiantato con successo un dispositivo cardiaco magnetico di 45 grammi in un bambino di 7 anni che lottava contro un'insufficienza cardiaca allo stadio terminale. Cliccate per tutte le informazioni su questo traguardo nella cura cardiaca pediatrica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6096474/6096474/2025-04-15/Cina-Wuhan-Union-Hospital-usa-pompa-cardiaca-pediatrica-piu-piccola-del-mondo Agenzia Xinhua

