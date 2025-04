Cina portavoce Esteri informa su coordinamento con UE su ulteriori dazi USA

Cina e' pronta a collaborare con la comunita' internazionale, compresa l'UE, per difendere le regole, l'equita' e la giustizia del commercio internazionale, ha dichiarato ieri un portavoce del ministero degli Esteri. Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni nel corso di un briefing quotidiano quando gli e' stato chiesto di condividere ulteriori informazioni sulla comunicazione e il coordinamento tra la Cina e l'UE sui dazi aggiuntivi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti usano i dazi come arma per esercitare la massima pressione e cercare guadagni egoistici, anteponendo i propri interessi al bene pubblico della comunita' internazionale, ha dichiarato Lin, sottolineando che si tratta di una mossa tipica dell'unilateralismo, del protezionismo e del bullismo economico, che danneggia gravemente gli interessi della Cina, dell'UE e del resto del mondo.

