Chris Martin confessa sui social Soffro di depressione ecco come la combatto

depressione, quindi volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d'aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che qualcuna di queste possa essere utile anche a voi. Ad esempio utilizzo la scrittura libera, in cui una persona scrive i propri pensieri ininterrottamente per 12 minuti per poi buttare via o bruciare le pagine, è molto bello. Ci sono ancora molti giorni in cui mi sveglio e mi sento giù, ma vado avanti”, così Chris Martin, frontman del Coldplay, sui social. Ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Chris Martin confessa sui social: Soffro di depressione, ecco come la combatto Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Usa, 15 aprile 2025 “Ho notato che ultimamente alcune persone, me compreso, stanno lottando un po' con la, quindi volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d'aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che qualcuna di queste possa essere utile anche a voi. Ad esempio utilizzo la scrittura libera, in cui una persona scrive i propri pensieri ininterrottamente per 12 minuti per poi buttare via o bruciare le pagine, è molto bello. Ci sono ancora molti giorni in cui mi sveglio e mi sento giù, ma vado avanti”, così, frontman del Coldplay, sui. Ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

