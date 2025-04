Champions 2024 25 Diretta Esclusiva Sky NOW Quarti Ritorno Palinsesto e Telecronisti

Champions LEAGUE 2024/2025LE PARTITE DI Ritorno DEGLI Quarti DI FINALESU SKY SPORT E IN STREAMNG SU NOW2 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CON Diretta GOL Studi pre e postpartita affidati a FEDERICA MASOLINinsieme al top team di ospiti tra cui, martedì, FABIO CAPELLO, ALESSANDRO COSTACURTA E ZVONIMIR BOBAN e, mercoledì, ESTEBAN CAMBIASSO, PAOLO DI CANIO E ALESSANDRO DEL PIERO Martedì alle 21 ASTON VILLA - PSG eBORUSSIA DORTMUND - BARCELLONA Mercoledì alle 21 REAL MADRID - ARSENAL INTER - BAYERN MONACO IN Esclusiva SU PRIME VIDEO:mercoledì alle 21:00 i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky GlassTV8 Champions NIGHTLeo Di Bello e Sarah. Digital-news.it - Champions 2024/25 ? Diretta Esclusiva Sky NOW Quarti Ritorno, Palinsesto e Telecronisti Leggi su Digital-news.it UEFALEAGUE/2025LE PARTITE DIDEGLIDI FINALESU SKY SPORT E IN STREAMNG SU NOW2 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CONGOL Studi pre e postpartita affidati a FEDERICA MASOLINinsieme al top team di ospiti tra cui, martedì, FABIO CAPELLO, ALESSANDRO COSTACURTA E ZVONIMIR BOBAN e, mercoledì, ESTEBAN CAMBIASSO, PAOLO DI CANIO E ALESSANDRO DEL PIERO Martedì alle 21 ASTON VILLA - PSG eBORUSSIA DORTMUND - BARCELLONA Mercoledì alle 21 REAL MADRID - ARSENAL INTER - BAYERN MONACO INSU PRIME VIDEO:mercoledì alle 21:00 i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky GlassTV8NIGHTLeo Di Bello e Sarah.

