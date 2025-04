Cecilia Rodriguez la lite con Belen e il mistero della gravidanza cosa sta succedendo

lite con Belen e il mistero della gravidanza: Cecilia Rodriguez torna al centro del gossip con nuove indiscrezioni riguardo la sua vita privata. A riaccendere le ipotesi di figlio in arrivo un dettaglio nelle Stories di Instagram, mentre si fanno più insistenti le voci riguardo un litigio con la sorella che avrebbe coinvolto anche il marito Ignazio Moser.La lite fra Belen Rodriguez e CeciliaMa andiamo con ordine. Nei giorni scorsi si era parlato di una presunta lite fra Ignazio Moser e Belen Rodriguez che avrebbe portato Cecilia a schierarsi dalla parte del marito, allontanandosi dalla sorella.Fonti vicine alla famiglia Rodriguez (e l’esperto di gossip Alessandro Rosica) parlano infatti di tensioni fra Belen e Ignazio. La Rodriguez da tempo sarebbe infastidita da alcuni comportamenti del cognato e nel corso di un party fra i due sarebbe scoppiato un litigio. Dilei.it - Cecilia Rodriguez, la lite con Belen e il mistero della gravidanza: cosa sta succedendo? Leggi su Dilei.it Lacone iltorna al centro del gossip con nuove indiscrezioni riguardo la sua vita privata. A riaccendere le ipotesi di figlio in arrivo un dettaglio nelle Stories di Instagram, mentre si fanno più insistenti le voci riguardo un litigio con la sorella che avrebbe coinvolto anche il marito Ignazio Moser.LafraMa andiamo con ordine. Nei giorni scorsi si era parlato di una presuntafra Ignazio Moser eche avrebbe portatoa schierarsi dalla parte del marito, allontanandosi dalla sorella.Fonti vicine alla famiglia(e l’esperto di gossip Alessandro Rosica) parlano infatti di tensioni frae Ignazio. Lada tempo sarebbe infastidita da alcuni comportamenti del cognato e nel corso di un party fra i due sarebbe scoppiato un litigio.

Cecilia Rodriguez, la lite con Belen e il mistero della gravidanza: cosa sta succedendo?. Belen Rodriguez e la sorella Cecilia sono ai ferri corti? Il motivo è un balletto sexy con Andrea Damante. Belen Rodriguez e Ignazio Moser tempesta social: lite rientrata?. Gelo tra Belen, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Un balletto sexy ha fatto esplodere il caos". Belen bloccata dal cognato Ignazio Moser, si parla di lite tra i due. Belen Rodriguez e Ignazio Moser: mistero sui social, spariti i like.

