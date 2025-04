Caterina Blasi la pastora che vuole salvare i lupi

Caterina Blasi, la pastora che vuole salvare i lupi Un pastore che vuole salvare i lupi può sembrare il più grande dei paradossi. In realtà non tutto è come sembra e, nel mondo della pastorizia del futuro, questo è un aspetto che non crea nessun cortocircuito logico o emotivo. A dimostrarlo è l'aretina Caterina Blasi, 30 anni il prossimo 14 giugno, che si è iscritta alla Scuola per pastori proprio per salvare il lupo e cercare vie possibili di convivenza tra predatori e pastorizia sostenibile. Caterina è laureata in scienze faunistiche e la sua grande passione per il re dei predatori, il lupo, è nata quando era una bambina a Palazzo del Pero. "Da piccola mi dicevano che, se non avessi fatto la brava,mi avrebbero fatto mangiare dal lupo. Ma io fin da bambina sono sempre stata con gli animali soprattutto cani, e questa vicinanza mi ha fatto stare in pace con il selvaggio, scoprendo in questa parte del mondo, un'armonia che spesso non c'è nei consessi umani.

Caterina Blasi, la pastora che vuole salvare i lupi. Ne parlano su altre fonti