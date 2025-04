Call for Ideas nuova opportunità per i giovani che vogliono fare impresa da assegnare 5 voucher di 5mila euro

Call for Ideas di "Benevento Boost: il tuo passaporto per restare!". Il progetto, promosso dal Comune di Benevento e co-finanziato da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Fondo Politiche giovanili 2020-2021, da ormai un semestre anima il territorio sannita con numerose iniziative volte a stimolare e supportare l'autoimprenditoralità nella popolazione under 35.Con la "Call for Ideas" il Comune intende individuare idee imprenditoriali originali e innovative al fine di assegnare n. 5 voucher consulenziali del valore di € 5.000,00 ciascuno spendibili in servizi per avvio attività, marketing e digital marketing, logistica & facilities, erogati dai partner di progetto SEI Sannio s.

