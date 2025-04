Calendario scolastico e vacanze Emilia Romagna come Inghilterra e Francia

scolastico sia a settembre che a giugno. Ecco come funziona negli altri Paesi Ilrestodelcarlino.it - Calendario scolastico e vacanze: l'Emilia Romagna come Inghilterra e Francia? Leggi su Ilrestodelcarlino.it Occhi puntati su una proposta di Isabella Conti che potrebbe cambiare la programmazione tradizionale degli stop alle lezioni: si tratta dello "spring break", una pausa primaverile, con un allungamento dell'annosia a settembre che a giugno. Eccofunziona negli altri Paesi

Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre 2025 e vacanze

L'anno scolastico 2025/26 inizierà il 10 settembre, mentre l'ultima campanella suonerà il 6 giugno per scuole primarie, medie e superiori e il 27 giugno per l'infanzia. È quanto ha stabilito la ...

Calendario scolastico 2025, vacanze di Pasqua e poi ponte per il 25 aprile e il 1° maggio. Le date di stop delle lezioni per regione

Poco più di tre mesi alla fine della scuola, per chi non deve svolgere gli esami di Stato. Nel mezzo qualche giorno di pausa per le vacanze di Pasqua e i ponti tra il 25 aprile e il 1° maggio. Non ...

Calendario scolastico 2025/26 del Veneto: vacanze, festività e novità

Il calendario scolastico 2025-2026 in Veneto segnerà l’inizio dell’anno scolastico il 10 settembre 2025 per gli studenti delle scuole della regione. La Giunta regionale ha approvato il nuovo ...

