Calciomercato Juve i bianconeri guardano in casa Inter e studiano il super colpo grazie a quella clausola La notizia

JuventusNews24Calciomercato Juve, Giuntoli potrebbe piazzare un clamoroso colpo di mercato in entrata dall’Inter: arriverebbe con la clausola!Tony Damascelli, a Radio Radio, ha parlato in questi termini di un’indiscrezione che riguarda il Calciomercato Juve: l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram potrebbe entrare nel mirino. Ecco le sue parole.DAMASCELLI – «Non c’è solo Osimhen per l’attacco della Juventus, piace anche Marcus Thuram dell’Inter. Il francese ha una clausola di rescissione di 85 milioni di euro, ma il problema non è quanto potrà spendere, ma quanta capacità politica ha la Juve. secondo me zero. Può accadere come fecero con Higuain, ma parliamo di un altro momento e di un altro peso. Bisogna vedere inoltre anche se Thuram vuole venire, perché sta bene lì dove può vincere lo Scudetto e persino la Champions League»Leggi su Juventusnews24. Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, i bianconeri guardano in casa Inter e studiano il super colpo grazie a quella clausola! La notizia Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, Giuntoli potrebbe piazzare un clamorosodi mercato in entrata dall’: arriverebbe con la!Tony Damascelli, a Radio Radio, ha parlato in questi termini di un’indiscrezione che riguarda il: l’attaccante dell’Marcus Thuram potrebbe entrare nel mirino. Ecco le sue parole.DAMASCELLI – «Non c’è solo Osimhen per l’attacco dellantus, piace anche Marcus Thuram dell’. Il francese ha unadi rescissione di 85 milioni di euro, ma il problema non è quanto potrà spendere, ma quanta capacità politica ha la. secondo me zero. Può accadere come fecero con Higuain, ma parliamo di un altro momento e di un altro peso. Bisogna vedere inoltre anche se Thuram vuole venire, perché sta bene lì dove può vincere lo Scudetto e persino la Champions League»Leggi suntusnews24.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Juve, Ottolini (ds Genoa): «Osservatori bianconeri per Miretti e Frendrup? Vi dico come stanno le cose»

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Ottolini risponde su Miretti e Frendrup: le dichiarazioni del direttore sportivo del Genoa Ai microfoni di DAZN, il ds del Genoa Ottolini ha risposto ...

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell’estate!

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale ...

Calciomercato Juve, Jorge Mendes atterra a Torino: colloqui con i bianconeri? – VIDEO

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Jorge Mendes atterra a Torino. Il VIDEO dell’arrivo del potente procuratore portoghese: colloqui con i bianconeri? (Andrea Bargione inviato a ...

Calciomercato Juve, i bianconeri studiano il super colpo!. Dalla Bundesliga alla Serie A: la ‘freccia’ algerina firma con la Juve. Calciomercato Juventus: doppio colpo dalla Dea, l'incontro. Juventus a caccia di alternative in attacco, i bianconeri guardano a Lucca e Maldini. Giuntoli prepara la sorpresa: il regalo per Motta. Calciomercato Juventus, Giuntoli guarda in casa Atalanta. Ne parlano su altre fonti

Come scrive juventusnews24.com: Calciomercato Juve, Giuntoli potrebbe piazzare un clamoroso colpo di mercato in entrata dall’Inter: arriverebbe con la clausola! - Calciomercato Juve, Giuntoli potrebbe piazzare un clamoroso colpo di mercato in entrata dall’Inter: arriverebbe con la clausola! Tony Damascelli, a Radio Radio, ha parlato in questi termini di un’indi ...

Lo riporta informazione.it: Calciomercato Juventus, un top club irrompe sull’obiettivo: sono pronti a pagare la clausola! Cifre e dettagli - Giuntoli sta guardando con molta attenzione anche la possibilità di andare a chiudere un colpo da svincolato: l’interesse è reale È una Juventus che si sta muovendo con convinzione sul calciomercato.

Secondo calciodangolo.com: Calciomercato Juventus, la Premier League regala occasioni: un centravanti ex Serie A in “saldo” - I bianconeri guardano in Premier League per rinforzare l'attacco già in vista del Mondiale per Club In campo la Juventus ha decisamente cambiato marcia. La squadra di Tudor infatti ha vinto sabato ser ...