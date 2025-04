Calcestruzzo e rifiuti il caso Buccino in Parlamento il vicepresidente della Camera scrive ai ministri di Ambiente e Agricoltura

Ambiente e vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, e del cofirmatario il deputato e presidente dell'intergruppo parlamentare Sud, Aree Fragili e Isole Minori, Alessandro Caramiello, l'interrogazione parlamentare a risposta scritta indirizzata al ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e al Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, circa la questione inerente la variante al Puc adottata dall'amministrazione comunale di Buccino che trasforma di fatto, l'area industriale agroalimentare e le aree agricole in aree ospitati impianti di trattamento rifiuti da inerti, di produzione di Calcestruzzo e materiale bitumoso e – "quali iniziative i ministri intendano intraprendere per salvaguardare il patrimonio ambientale della zona di Buccino, in maniera tale che la destinazione agroalimentare possa esserne tutelata".

