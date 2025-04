Bittner Risultati e giovani felice per il percorso del Pentathlon

Risultati ottenuti anche a livello giovanile. Sono felice che il mondo dello sport abbia voluto dare un riconoscimento pubblico al lavoro dei nostri atleti, dei tecnici e in generale della Federazione italiana Pentathlon Moderno". Così il presidente della Fipm, Fabrizio Bittenr, a margine dell'evento "The Five Gala", organizzato per celebrare lo storico bronzo olimpico di Giorgio Malan a Parigi 2024 e per presentare il nuovo logo della Federazione.

Bittner "Risultati e giovani, felice per il percorso del Pentathlon".

Scrive msn.com: Bittner: “Pentathlon davvero moderno, più giovani e meno spese” - Dobbiamo fare meglio di Parigi 2024” sostiene Fabrizio Bittner, rieletto per la seconda ... è davvero un pentathlon più moderno. I giovani si stanno già adattando in fretta alla obstacle ...