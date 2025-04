Biglietti falsi per Como Torino denunciata donna lecchese

Como e Torino dello scorso 13 aprile è finita con una doppia sconfitta fuori dal campo. Una cittadina lecchese di 41 anni e un uomo di 49 anni residente a Ponte Lambro sono stati denunciati dalla questura di Como per aver tentato di accedere allo stadio. Leccotoday.it - Biglietti falsi per Como-Torino: denunciata donna lecchese Leggi su Leccotoday.it Domenica amara. La partita di Serie A tradello scorso 13 aprile è finita con una doppia sconfitta fuori dal campo. Una cittadinadi 41 anni e un uomo di 49 anni residente a Ponte Lambro sono stati denunciati dalla questura diper aver tentato di accedere allo stadio.

Potrebbe interessarti anche:

Como vs Juve, allerta truffa: biglietti falsi venduti anche a 100 euro

Si avvicina l'attesissima partita Como vs Juve prevista per domani 7 febbraio alle 20.45 r i biglietti sono andati letteralmente a ruba e purtroppo questo porta i soliti truffatori a mettersi in ...

Como-Torino, biglietti falsi ai tornelli: due tifosi nei guai con denuncia e Daspo

Durante la partita di Serie A tra Como e Torino, disputata domenica 13 aprile allo stadio Sinigaglia, la questura di Como ha denunciato in stato di libertà un 49enne residente a Ponte Lambro (Como) ...

Como - Torino, biglietti falsi per entrare allo stadio: due tifosi scoperti e denunciati, scatta il Daspo

Due tifosi denunciati a Como per falso e sostituzione di persona durante una partita di Serie A. Tentavano di entrare con biglietti falsificati.

Biglietti falsi per Como-Torino: denunciata donna lecchese. Como-Torino, biglietti falsi ai tornelli: due tifosi nei guai con denuncia e Daspo. Como - Torino, biglietti falsi per entrare allo stadio: due tifosi scoperti e denunciati, scatta il Daspo. Como-Torino, due tifosi denunciati per aver cercato di entrare al Sinigaglia con biglietti falsi: per entrambi un anno senza stadio. Alla partita con i biglietti taroccati. Como, attenta organizzazione dei controlli e dell’Ordine Pubblico. Due denunciati per aver cercato di accedere allo stadio con biglietti falsi, per loro anche il Daspo Sportivo. - Questura di Como | Polizia di Stato. Ne parlano su altre fonti

Segnala virgilio.it: Como - Torino, biglietti falsi per entrare allo stadio: due tifosi scoperti e denunciati, scatta il Daspo - Due tifosi denunciati a Como per falso e sostituzione di persona durante una partita di Serie A. Tentavano di entrare con biglietti falsificati.

Riporta comozero.it: Taroccano i biglieri per Como-Torino ma non pensano al codice a barre: Daspo di un anno per un uomo e una donna - La Questura di Como ieri ha denunciato a piede libero per il reato di falso e sostituzione di persona, un erbese di 49 anni residente a Ponte Lambro ed una 41enne lecchese residente a Lecco. I fatti s ...

ciaocomo.it comunica: Como-Torino, due tifosi denunciati per aver cercato di entrare al Sinigaglia con biglietti falsi: per entrambi un anno senza stadio - Per loro, un 49enne erbese e una 41enne lecchese, oltre alla denuncia, anche un Daspo sportivo valido un anno Nella giornata di ieri, la Questura di Como ha denunciato in stato di libertà per reato di ...